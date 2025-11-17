17 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

17-monotributo

Por orden del FMI, el gobierno estudia sacar el monotributo: cuáles serían las consecuencias

La Bocina 17 de noviembre de 2025
17-ratazzi

El “gran” empresario Cristiano Ratazzi, insulta a los vecinos del conurbano

La Bocina 17 de noviembre de 2025
17-local vacio

Crece la cantidad de locales vacíos en los centros comerciales porteños

La Bocina 17 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

17-monotributo

Por orden del FMI, el gobierno estudia sacar el monotributo: cuáles serían las consecuencias

La Bocina 17 de noviembre de 2025
17-ratazzi

El “gran” empresario Cristiano Ratazzi, insulta a los vecinos del conurbano

La Bocina 17 de noviembre de 2025
10-mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio en Parque Avellaneda, Mataderos y Parque Chacabuco

La Bocina 17 de noviembre de 2025
01-colectivo

No hay inflación, pero el colectivó aumentó 9,7%

La Bocina 17 de noviembre de 2025