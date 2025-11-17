Crece la cantidad de locales vacíos en los centros comerciales porteños

Subió la cantidad de locales en alquiler y venta en la Ciudad de Buenos Aires. En el bimestre julio-agosto de 2025, la cantidad de locales vacíos mostró un aumento del 30,6% en relación al mismo período de 2024, mientras que, comparado con mayo-junio de 2025, hubo una suba del 14,7%.

Según se desprende de un relevamiento efectuado durante el bimestre julio-agosto de 2025 por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba de 30,6% en relación a lo que sucedió en el mismo período, pero de 2024. En concreto, durante el cuarto bimestre de 2025 se detectó un total de 273 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas. Por otra parte, respecto a la medición anterior, correspondiente a mayo-junio de 2025, se detectó un aumento del 14,7%, ya que entonces los locales vacíos habían sido 238.

Analizando exclusivamente los locales en alquiler y venta (es decir, los ofrecidos) se observa que en alquiler hubo una suba de 11,4% comparado con el período anterior (mayo-junio), y con respecto a julio-agosto de 2024, hubo un aumento de 16,7%; en venta, en tanto, se evidenció un incremento de 40,9% en relación al bimestre anterior y un alza de 106,7% en comparación a julio-agosto de 2024.

De acuerdo a la medición de la Cámara —que se realiza desde 2014—, que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron retrocesos bimestrales en la Av. Pueyrredón (0-1200) y en Av. Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600). Por su parte, en las avenidas Córdoba (4000-5300); Av. Cabildo (4800-5500); Corrientes (200-6800); Santa Fe (700-5300); Avellaneda (2800-3800); y en la peatonal Florida se evidenciaron avances bimestrales.

