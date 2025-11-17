Turnos para castración de perros y gatos

El servicio de Atenciones Veterinarias continúa trabajando de manera ininterrumpida durante los meses de verano. En este marco, la Dirección General de Sanidad y Cuidado Responsable de Caninos y Felinos Domésticos, que tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para lograr el bienestar de perros y gatos, así como también contribuir con la convivencia armónica y responsable de los animales domésticos en el espacio público, realiza operativos de castración y vacunación antirrábica gratuitos para perros y gatos en todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

Los operativos se realizan según el cronograma semanal, a través de ocho móviles veterinarios que recorren las 15 Comunas de la Ciudad y los dos centros fijos de atención veterinaria y castración que funcionan en el Parque Indoamericano en Villa Soldati (Av. Escalada y Paseo Islas Malvinas) y en Costanera Sur (Av. Dr. T. Achaval Rodriguez 1550), frente a la fuente de Lola Mora.

¿Cómo acceder a los servicios?

Si querés vacunar a tu perro/a o gato/a contra la rabia o solicitar un turno para su castración, consultá el cronograma que se publica semanalmente en las redes sociales de Animales BA: Perros y gatos o en la página web para conocer las próximas fechas y ubicaciones programadas.