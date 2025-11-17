17 de noviembre de 2025

17-local vacio

Crece la cantidad de locales vacíos en los centros comerciales porteños

La Bocina 17 de noviembre de 2025
14-tranvias rio de janeiro

Mientras Río de Janeiro amplía la red de tranvías, Buenos Aires proyecta sacar el Premetro

La Bocina 14 de noviembre de 2025
13-turista brasileña

El que mató a una turista brasileña en El Abasto, tiene antecedentes delictivos y psiquiátricos

La Bocina 13 de noviembre de 2025

20-castracion

Turnos para castración de perros y gatos

La Bocina 17 de noviembre de 2025
11-descarrilo

“El descarrilamiento del FFCC Sarmiento puede volver a ocurrir”

La Bocina 16 de noviembre de 2025
all boys handball femenino

All Boys Bicampeón de Handball femenino

La Bocina 16 de noviembre de 2025