El gobierno porteño desalojó a 1.000 manteros del Parque Avellaneda y Parque Alberdi

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a mil manteros que vendían ilegalmente en puestos del barrio porteño de Mataderos, específicamente en el Parque Alberdi y la avenida Lisandro de la Torre.

El operativo se realizó en respuesta a reclamos de vecinos y comerciantes. Estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, junto con personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, que trabajó en la coordinación. Lo supervisaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

Los manteros ocupaban sectores del tradicional parque y también se instalaban sobre la avenida Lisandro de la Torre entre José Enrique Rodó y avenida De los Corrales, y en Directorio entre avenida Lisandro de la Torre y Murguiondo. En sus puestos ofrecían de todo los fines de semana ropa, cosas usadas, herramientas, juguetes y alimentos.

En la zona funcionan formalmente dos ferias de manualistas: en Parque Avellaneda, con 92 puestos, los sábados, domingos y feriados; y en Parque Alberdi, con 170 puestos, los domingos y feriados. También la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial (FIAB) N°10, en Basualdo al 800, entre Manuel Artigas y la avenida Juan Bautista Alberdi.

Ya se realizaron 12 megaoperativos para desalojar a más de 17 mil manteros en distintos puntos clave de la Ciudad, como Once (toda la zona alrededor de la estación), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra, Flores (en avenida Avellaneda y calles vecinas) y ahora Mataderos. También se desarticularon las ranchadas del aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y el Congreso, y la feria ilegal que funcionaba en la calle Perette en Retiro. Y fueron liberadas plazas y veredas para facilitar la libre circulación de los vecinos y la limpieza del espacio público.

Fuente: Noticias Argentinas

