Cuando Milei decía que Santilli estaba en política “para hacer negocios”

02/11/2025 El nuevo ministro de Interior de Argentina, Diego Santilli, junto al presidente del país, Javier Milei, en una imagen publicada en su cuenta en X como agradecimiento al mandatario por el nombramiento. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado este domingo el nombramiento como ministro de Interior del diputado electo Diego Santilli tras encabezar la lista del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, donde la formación libertaria ganó la semana pasada las elecciones legislativas parciales. POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA LATINOAMÉRICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL DIEGO SANTILLI EN X