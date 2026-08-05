“Pequeño William” vuelve a escena, en el Teatro del Pueblo

Tras dos meses de funciones agotadas, Pequeño William regresa al Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA) con una propuesta que revisita el universo de Hamlet desde una mirada contemporánea, sensible y profundamente original. Escrita por Adriana Tursi y dirigida por Tatiana Santana, la obra iniciará una nueva temporada el sábado 8 de agosto a las 21:30 hs, con la actuación protagónica de Sebastián Pajoni, quien asume el desafío escénico de interpretar múltiples personajes en un unipersonal de gran intensidad. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral.

La obra que participó del XV Festival Shakespeare Buenos Aires, trata de una versión libre del clásico de William Shakespeare que propone un cruce entre tiempos, lenguajes y emociones. Entre el futuro y la memoria, entre la peste y los fantasmas, un niño y un juglar imaginan el Hamlet que pueden, el que necesitan. En ese juego escénico, el teatro se convierte en espejo, trinchera y posibilidad de redención.

Con una impronta que combina lo lúdico y lo poético, la obra construye un diálogo sin tiempo entre las palabras de “El Bardo” y la intensidad de nuestro presente, abordando temas universales como la vida, la muerte, la identidad y el paso de la infancia a la adultez. A través de un dispositivo actoral potente, Sebastián Pajoni interpreta doce personajes, desplegando una narrativa dinámica que sostiene la tensión entre lo clásico y lo contemporáneo.

El espectáculo forma parte del recorrido creativo del equipo responsable de La patria al hombro y María, es Callas, y se inscribe en una línea de trabajo que busca acercar grandes textos a nuevas audiencias desde una perspectiva popular y accesible. En ese sentido, Pequeño William confirma una idea central: muchas de las historias que nos definen comienzan en la infancia y permanecen con nosotros para siempre.

La puesta cuenta con escenografía y vestuario de Alejandro Mateo, iluminación de Diego Becker y musicalización de Santiago Otero Ramos, en un diseño integral que acompaña la construcción del universo escénico. El equipo se completa con la producción artística de Patricio Orozco y la asistencia de dirección de Martín Cruz, consolidando una propuesta que combina precisión técnica y potencia interpretativa.

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