Taller para mejorar la vista, en el Barrio Kennedy La Bocina 5 de agosto de 2026 Relacionado Vea también... Actividad conjunta entre la Policía de la Ciudad y Vélez, en el Barrio Kennedy VERSALLES. Historia de las escuelas “Estados Unidos de Norteamérica” y “John F. Kennedy” “Impericia nunca vista”. Servini hará denuncia penal por las fallas en el voto electrónico Problemas en la vista, otro efecto de la pandemia Post navigation Previous: Taller de Fotografía en el Espacio Cultural Marcó del Pont NOTAS RELACIONADAS Pese a las disculpas, crecen las devoluciones de entradas para el show de Rosalía La Bocina 22 de julio de 2026 El Banco Ciudad ofrece facilidades para el desendeudamiento familiar La Bocina 15 de julio de 2026 Pity Alvarez irá a juicio, por el asesinato de Cristian Díaz La Bocina 13 de julio de 2026