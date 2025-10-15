Actividad conjunta entre la Policía de la Ciudad y Vélez, en el Barrio Kennedy

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer los lazos entre la Policía de la Ciudad y la comunidad, la Coordinación General en Materia de Discapacidad del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, dependiente de la Subsecretaría de Capital Humano, organizó una actividad junto al Departamento de Inclusión del Club Atlético Vélez Sarsfield.

Realizado el sábado 11 de octubre, el encuentro tuvo lugar en el Barrio Kennedy, y contó con la presencia de personal de la Fuerza porteña que interactuó con niños y adolescentes con discapacidad, promoviendo un trato cotidiano basado en el respeto, la cordialidad y la valoración mutua, de modo que se sientan acompañados y seguros frente a la presencia policial.

La actividad comenzó con una demostración de los canes de la Escuadra Fiel de la Policía de la Ciudad, para luego continuar con una charla participativa e interactiva entre los integrantes de la Fuerza y los niños y adolescentes del Club.

El Departamento de Inclusión abordó temas como la conceptualización actual de las distintas discapacidades, la presentación de disciplinas deportivas inclusivas que se practican en el club y el uso de herramientas básicas para acompañar a personas con discapacidad.

Por su parte, la Policía de la Ciudad expuso sobre los procedimientos de asistencia disponibles para la comunidad y presentó a los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en Buenos Aires.

Uno de los momentos más destacados fue el espacio de intercambio comunitario, en el que los participantes pudieron dialogar abiertamente con el personal policial, realizar consultas y compartir experiencias vinculadas a la convivencia inclusiva.

La experiencia se completó con una vivencia cercana a los elementos de trabajo policial: se mostraron patrulleros, equipamiento, uniformes y accesorios, lo que permitió a los presentes conocer de primera mano cómo se organiza la labor de la fuerza de seguridad.

La jornada concluyó con una reflexión conjunta sobre la importancia del trabajo colaborativo entre la Policía y la comunidad inclusiva, reforzando la necesidad de seguir construyendo espacios de encuentro y aprendizaje compartido.

Además, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el C. A. Vélez Sarsfield firmaron un acuerdo para que el club brinde beneficios para familiares del personal policial que posean certificados de discapacidad, facilitando el acceso al Deporte y la Cultura del Proyecto Inclusivo del club.

De la firma del documento participaron Natalia Calviño, Subsecretaria de Capital Humano del Ministerio de Seguridad, Mariana Urtasun, titular de la Coordinación General en Materia de Discapacidad de dicha cartera y Luis Berlanga, presidente del C. A. Vélez Sarsfield.

