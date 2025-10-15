Visita guiada a la muestra “Antonio Pujía, la escultura en clave poética”
Antonio Pujia. Visita guiada a la exposición de esculturas “ANTONIO PUJIA, LA ESCULTURA EN CLAVE POETICA”
Invitamos a una recorrida única guiada y comentada por la curadora de la muestra, Andrea Wain y Sandro Pujia, hijo de Antonio y albacea de su legado.
Descubrí las técnicas milenarias que usaba Antonio, su sentir y sus anhelos. Sentí, vibrá, emocionate.
VIERNES 17/10 A LAS 18:00 EN PALACIO LIBERTAD, SARMIENTO 151 PISO 6 SALA 603.
ENTRADA LIBRE.