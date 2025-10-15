15 de octubre de 2025

15-entre reinas

Se estrena “Entre Reinas” en el Cine Cosmos

La Bocina 15 de octubre de 2025
01-cafe de garcia

Nueva edición de La Noche de los Bares Notables

La Bocina 15 de octubre de 2025
13-cenicienta

La Cenicienta, en versión ópera, gratis en el Auditorio de la UNA

La Bocina 13 de octubre de 2025

15-copito 2

La ANMAT prohibió el Copito de Nieve, “porque representa un riesgo para la salud”

La Bocina 15 de octubre de 2025
antonio pujia muestra

Visita guiada a la muestra “Antonio Pujía, la escultura en clave poética”

La Bocina 15 de octubre de 2025
15-poli pibe

Actividad conjunta entre la Policía de la Ciudad y Vélez, en el Barrio Kennedy

La Bocina 15 de octubre de 2025
