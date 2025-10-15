Se estrena “Entre Reinas” en el Cine Cosmos
Tres generaciones de una misma familia se preguntan por qué, todavía hoy, queremos ser reinas. Nos dijeron que teníamos que ser lindas, que había que competir entre nosotras, que solo una merecía la corona. A través de un recorrido autobiográfico por los concursos de belleza que marcaron la vida de Malena y su familia, “Entre Reinas” visibiliza las exigencias que, todavía hoy, pesan sobre los cuerpos de las mujeres.
ESTRENO EN CINE COSMOS
JUEVES 16 DE OCTUBRE | FUNCIONES diarias: 17.15H y 22H
Una película de Male Fainsod codirigida por Tomás Morelli
ELENCO
Adela Lalin
Gabriela Budnik
Maga Severini
Male Fainsod
FICHA TÉCNICA
Título: Entre reinas
Título Internacional: Among Queens
Guión y Dirección: Male Fainsod
Guión y co-dirección: Tomás Morelli
Producción ejecutiva: Milena Luz Michán
Compañía productora: Garabato Cine
Montaje: Eugenia Corthey (SAE)
Dirección de fotografía y cámara: Romina “Bruji” Ferreyra (ADF)
Año: 2024
Duración: 61 min.
Calificación: ATP con leyenda
Género: Documental
País: Argentina
Distribuidora: Hasta 30 Minutos