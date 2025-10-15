Se estrena “Entre Reinas” en el Cine Cosmos

Tres generaciones de una misma familia se preguntan por qué, todavía hoy, queremos ser reinas. Nos dijeron que teníamos que ser lindas, que había que competir entre nosotras, que solo una merecía la corona. A través de un recorrido autobiográfico por los concursos de belleza que marcaron la vida de Malena y su familia, “Entre Reinas” visibiliza las exigencias que, todavía hoy, pesan sobre los cuerpos de las mujeres.

ESTRENO EN CINE COSMOS

JUEVES 16 DE OCTUBRE | FUNCIONES diarias: 17.15H y 22H



Una película de Male Fainsod codirigida por Tomás Morelli

ELENCO

Adela Lalin

Gabriela Budnik

Maga Severini

Male Fainsod

FICHA TÉCNICA

Título: Entre reinas

Título Internacional: Among Queens

Guión y Dirección: Male Fainsod

Guión y co-dirección: Tomás Morelli

Producción ejecutiva: Milena Luz Michán

Compañía productora: Garabato Cine

Montaje: Eugenia Corthey (SAE)

Dirección de fotografía y cámara: Romina “Bruji” Ferreyra (ADF)

Año: 2024

Duración: 61 min.

Calificación: ATP con leyenda

Género: Documental

País: Argentina

Distribuidora: Hasta 30 Minutos

