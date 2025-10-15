15 de octubre de 2025

Nueva edición de La Noche de los Bares Notables

La Bocina 15 de octubre de 2025
La Cenicienta, en versión ópera, gratis en el Auditorio de la UNA

La Bocina 13 de octubre de 2025
Convocan a audiciones para un espectáculo con Elena Roger, en el Teatro San Martín

La Bocina 12 de octubre de 2025

Actividad conjunta entre la Policía de la Ciudad y Vélez, en el Barrio Kennedy

La Bocina 15 de octubre de 2025
Se estrena “Entre Reinas” en el Cine Cosmos

La Bocina 15 de octubre de 2025
La lista de los miles de millones de dólares que el gobierno recibió (y quemó)

La Bocina 14 de octubre de 2025