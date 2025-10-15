Nueva edición de La Noche de los Bares Notables

Este jueves 16 de octubre la Ciudad celebra la cuarta edición de La Noche de los Bares Notables, una invitación a redescubrir el patrimonio gastronómico y cultural porteño. Entre las 17 y la medianoche, más de 120 actividades se desplegarán en 24 barrios, con propuestas para toda la familia: espectáculos de tango, shows itinerantes, recorridos guiados, exposiciones de fotografía y artes visuales, talleres, opciones de cafetería y el imperdible pop up de cocinas, donde reconocidos chefs intervendrán las cocinas de diez bares emblemáticos. La programación completa podrá consultarse en festivalesba.org.

El pop up de cocinas será uno de los atractivos de la noche, con propuestas gastronómicas especiales en los bares más emblemáticos de la Ciudad. Reconocidos por sus platos clásicos de la cocina tradicional porteña, estos establecimientos abrirán sus cocinas a chefs invitados que intervendrán los menús de espacios como La Ópera, La Giralda, Café Margot, El Federal, La Poesía, Café Cortázar, El Hipopótamo, Celta Bar, Los Galgos, Roma del Abasto, 8 Esquinas, Almacén y Bar Lavalle, Paulin, The New Brighton, entre otros. Además, participarán los bares notables de Rosario —El Bar Junior y El Comedor Balcarce—, parte del proyecto Hermanamientos Bares Notables Rosario/Buenos Aires, que presentarán sus platos destacados en Paulin y en El Federal. Entre los chefs invitados esa noche estarán Diego Gera, Liz Fonseca, Pedro Díaz, Santiago Amin, Gaspar Natiello, Facundo Bermejo, Gabriel Kogan y Julián Díaz, además de Waldo Velázquez (Barista) y Fernardo (Julio Bartender).

Se realizarán también recorridos itinerantes en auto antiguo y shows de jazz. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) se sumará a la celebración con un circuito por la Ciudad en un auto clásico, evocando el Buenos Aires de los años 20.

Los paseos se realizarán de 18 a 21.30 h, con paradas en distintos bares notables: a las 18 en Café de García, a las 18.30 en la Confitería El Greco, a las 19 en Las Violetas, a las 19.30 en Café Margot, a las 20 en Almacén y Bar Lavalle, a las 20.30 en la Confitería La Ideal, a las 21 en La Poesía y a las 21.30 en Hipopótamo.

La avenida Corrientes se convertirá en un gran escenario musical, con recorridos y presentaciones en distintos bares. El grupo Sete Netos, integrado por siete músicos —hijos y nietos de gallegos—, ofrecerá un repertorio de música folk celta que combina la tradición de sus antepasados con una impronta moderna e innovadora, sin perder la esencia de sus raíces. Por su parte, Érica Di Salvo Quinteto, liderado por la violinista, compositora y directora Érica Di Salvo —quien actuó con prestigiosas orquestas de tango bajo la dirección de maestros como Atilio Stampone, Osvaldo Piro y Rodolfo Mederos, y se presentó en escenarios internacionales como Japón, Armenia, Los Ángeles y El Líbano, además de haber integrado la banda de Charly García—, se presentará en La Academia con un repertorio de clásicos con toques de actualidad e inoxidables de orquestas típicas para bailar.

La Noche de los Bares Notables es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad para celebrar y destacar el valor cultural y el espíritu de los bares notables porteños, considerados parte del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad. A través de los distintos circuitos barriales, los vecinos y los turistas podrán acercarse a estos espacios para ser parte de una celebración única, fomentando el encuentro y la cultura en cada rincón de la Ciudad.

Los Bares Notables son parte del patrimonio cultural y de la identidad de los porteños. “Se considera bar notable a aquellos bares, billares o confiterías relacionados con hechos o actividades culturales de significación; aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local, le otorgan un valor propio” (Ley 35/98. Ciudad de Buenos Aires). Ser un bar notable establece una responsabilidad en la conservación del espíritu del lugar, el servicio que se brinda y la promoción de la historia y la cultura ciudadana.

