Queridas Familias

*El 15 de Octubre celebramos el Día de las Cooperadoras Escolares,

Que trabaja cotidianamente, desinteresadamente e incansablemente a favor de las escuela.

Agradecemos a todos las familias que, colaboran día a día con la Cooperadora , haciendo posible que sigamos creciendo juntos.

Invitamos a aquellas familias que aún no

forman parte de la Cooperadora a que se sumen. Su aporte y colaboración

son esenciales para seguir fortaleciendo nuestra escuela.