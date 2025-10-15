15 de Octubre: Día de las Cooperadoras Escolares
Queridas Familias
*El 15 de Octubre celebramos el Día de las Cooperadoras Escolares,
Que trabaja cotidianamente, desinteresadamente e incansablemente a favor de las escuela.
Agradecemos a todos las familias que, colaboran día a día con la Cooperadora , haciendo posible que sigamos creciendo juntos.
Invitamos a aquellas familias que aún no
forman parte de la Cooperadora a que se sumen. Su aporte y colaboración
son esenciales para seguir fortaleciendo nuestra escuela.
Muchas gracias a todos por ser parte de este esfuerzo colectivo!
*A la Escuela la hacemos entre todos*
La Coope del Rosales