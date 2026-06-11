Recuerdan a los desaparecidos del Corralón, con la proyección de un documental

A 50 años de del 24 de marzo de 1976 y sosteniendo el proyecto para que nuestra comuna se denomine *COMUNA DE LA MEMORIA* , proyectaremos el documental “Una casa” (2024), dirigida por Agustín Moras y realizada junto a estudiantes de la Escuela Nacional de Cine – ENERC.

El cortometraje narra cómo cuatro sobrevivientes lograron identificar y reconstruir mediante un croquis el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) donde estuvieron secuestradas. Este CCDTyE es el tercero identificado en nuestra COMUNA.

Nos acompañarán sobrevientes y realizadores del documental.

Asamblea Barrial de Floresta

Relacionado