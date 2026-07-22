22 de julio de 2026

NOTAS RELACIONADAS

12-reunion seguridad

Reunión por seguridad en la Comuna 10

La Bocina 21 de julio de 2026
mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio en Caballito, Villa del Parque, Parque Patricios y Villa Crespo

La Bocina 20 de julio de 2026
Asamblea CCC 133 junio 2026

Nueva Asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 10

La Bocina 29 de junio de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

07-legislatura2

LLA impulsa la ley bases en CABA

La Bocina 22 de julio de 2026
temple

“El consumo está quebrado”

La Bocina 22 de julio de 2026
WhatsApp Image 2026-07-22 at 15.25.58

Nueva Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10

La Bocina 22 de julio de 2026
super

Con razón no nacen bebés: criar un hijo en CABA cuesta más de $ 1.500.000

La Bocina 22 de julio de 2026