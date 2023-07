Nueva Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10

Se convoca a la próxima Asamblea para el viernes 28 de JULIO de 2023 de manera PRESENCIAL de 18,45 hs. a 21 hs. en la sede del Centro de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Monte Castro, Allende 2174.

Abierta a la participación de todos los vecinos, así como a los representantes de las Instituciones de la Comuna 10.

Para conocer más del C.C.C. 10 ver en Facebook: Consejo Consultivo Comunal 10

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación del acta Nº 104 (ver abajo).

2) Anteproyectos para el presupuesto 2024. (ver abajo).

3) Disposición de la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) sobre licitación del espacio de senda verde, paralelo a las vías del FFCC Sarmiento, entre las calles J.V.González y Cuenca.

4) Informes y propuestas de Comisiones y Secretarías.

5) Conclusiones sobre la reunión CCC-JC del martes 25 de julio (postergada del 18 de julio). Preparar temario para próxima prevista para agosto (martes 15 de agosto).

ACTA Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10 N° 104

A los veintiocho días del mes de junio a las 18.45 horas, se reúne en Asamblea el CCC10 en el Club Atlético Versailles, Arregui 6750; se encuentran presentes: Daniela Romero, Ely Ronchi, Roberto Maso, Pascual García, Guillermo Rosa, Inés Rivoir, Anahí Aizpuru, Gloria Campopiano, Julia Caiafa, Alicia Bosco, Adriana Deluca, Silvia Fernández, Osvaldo Cordo, Penélope Gutiérrez.

1 – Acta 103 aprobada sin observaciones.

2 – Problemática de la zona Avda. Avellaneda y circundantes

Bosco considera que el tema debería ser abordado conjuntamente con la Comuna 7, con Ariel Rota de Flores Norte que es el que lidera la gestión de la problemática, para comprenderlo en su totalidad. Vecinos de Floresta que se encuentran en la reunión expresan la problemática:

a- Solucionar el problema del ordenamiento de tránsito que se ha tornado un caos, el estacionamiento imposible, de contramano, en doble fila, micros estacionados en las calles laterales, o en la vereda de V. Flores que estaba parquizada se usa para estacionar o en San Nicolás al 300. Es importante que se construya una playa de estacionamiento para autos, no para los micros porque produciría mayor caos de tránsito y aumentaría la contaminación ambiental.

b- Problemas laborales, talleres clandestinos. Gran parte de las actividades de confección y de venta se hace fuera de las reglas vigentes. Reclaman a la acción de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno Porteño para que el control a los comercios ilegales sea más riguroso. La basura de los talleres textiles, no se soluciona solo con el reciclado. Se agrega qué, en la reunión con la Junta Comunal, Mesplede, dijo que se hacen operativos especiales de limpieza de 19 a 21 pero eso no alcanza

c- Problema Patrimonial, las consecuencias nombradas provocaron cambios en las características edilicias y sociales del barrio porque muchos vecinos vendieron las casas y las viviendas demolidas, que fueron reemplazadas por talleres y galerías o depósitos textiles que no respetan las leyes de Protección Históricas (APH). A eso se le suma el nuevo Código Urbanístico, el cual permite excepciones además de sacar el punto 7 que dejó a los vecinos totalmente desprotegidos. Anahí pregunta si en verdad las nuevas construcciones responden al nuevo código. No hubo una respuesta concreta

d- Contaminación ambiental, Julia dice que un estudio que le realizaron dio como resultado “Superó el nivel de fibras contra la salud”. El problema de la industria textil implica que de los desechos de telas parten partículas tóxicas que traen problemas respiratorios. Silvia considera que la fundamentación de la gestión del CCC debería ser la Contaminación Ambiental. Adriana, agrega que la problemática expresada supera la gestión del CCC. Elizabeth cree que el CCC puede revertir esta situación. Finalmente, el CCC resuelve escribir el problema y tratarlo en reunión.

3 – Estado de situación de la obra Polo Joven Villa Luro

Se realiza una breve reseña del proyecto. Se pasa al tema de las placas de cerámicas ubicadas en el muro del pasaje Los Amigos del Arte. Se conversa sobre el 104 enviado por el CCC a la J.C. y se hace conocer los próximos pasos que es el de contactarse con los artistas para conversar sobre el lugar donde se volvería a recrear el espacio para no perder la identidad de la comunidad. Sábado 1/7 a las 18 horas en Rivadavia 9131.

4 – Estado de situación de la obra Metrobus Alberdi

Se difiere para la próxima reunión.

5 – Problemas urbanos y sociales de la Comuna 10 para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto 2024 y propuestas pendientes del 2023

Se enumeran los siguientes problemas:

-Falta de señalización que a 100 metros antes y 200n después no se puede estacionar en todos los cruces del ferrocarril Sarmiento

-Falta de conexión entre el norte y el sur de la Comuna

-Falta de edificio para el desarrollo de las actividades del Centro Cultural Versalles, Posibilidad de hacerlo en el predio del pasaje La Diligencia 5267

-Falta de servicios en la Comuna y de un edificio propio: mediación Comunitaria, Registro civil, Defensoría etc.

-Falta de Horno de Alta Temperatura y tornos alfareros para el Profesorado de la Escuela de Cerámica N 2. Silvia agrega que van a cerrar todos los Profesorados. Varios de los participantes agregan que se resuelve a través de la gestión del CCC para resistir al cierre.

Escuelas Infantil. Reflotar el proyecto del predio Roca. Se habla de la construcción actual de una escuela en la Comuna

Sacar los deck en las calles para permitir mayor número de estacionamiento en Alcaraz y L. de Vega y en Bacacay y Segurola.

La Comisión de presupuesto, armará los proyectos que serán analizados en la próxima Asamblea.

Fuera de tema Osvaldo Cordo explica que por razones laborales no puede concurrir a las reuniones de Interconsejos hasta fin de año. Silvia Fernández será la tercera suplente e Inés Rivoir, la 4ta.

6 – Informe y propuestas de Comisiones y Secretarías.

Anahí, solicita gestionar desde cultura, en el Corralón de Floresta, una muestra permanente del trabajo de la basura expresado en piezas arqueológicas.

7 – Conclusiones sobre la reunión CCC- Junta Comunal del martes 27 de junio

Se rescató como positivo el anuncio del juntista Mascali sobre la finalización de la obra de la sala del Tomógrafo del Hospital Vélez Sarsfield. También informó que el Tomógrafo estaría en el Hospital en la primera semana de julio. El funcionamiento del mismo será a partir del nombramiento del personal a cargo.

Finaliza la reunión a las 20.30 horas.

Anteproyecto 2024 Puesta en Valor Pérgola de Versalles

Fundamentación: la Pérgola de Versailles, está emplazada en el Paseo de Versailles lindante con el cuartel de Bomberos. Desde hace años no se le hacen trabajos de mantenimiento presentando diversos problemas de desprendimiento de la pintura y óxido en la estructura metálica. Las canaletas están agujereadas y faltan placas de bicarbonato.

Es una Pérgola utilizada para eventos culturales, tango baile social, milonga, folklore de vecinos de la Ciudad y usado por profesores de distintos deportes que les dan clases a los vecinos de Versailles.

Acciones

Limpieza del techo

Limpieza de los desagües inferiores

Pintura de la estructura metálica previo trabajo anticorrosivo

Cambio de las canaletas

Cambio de las placas de bicarbonato que están rotas o faltan en la cubierta de la Pérgola Revisar las luces del piso

Cambiar las baldosas del piso del borde delantero.

Ubicación

Entre las calles Arregui, Barragán y Porcel de Peralta, Barrio de Versailles. Comuna 10

Beneficiarios

Los vecinos de la Comuna 10 y de otras Comunas que visitan la Pérgola

“Proyecto Cultural Versailles”

Ciudad de Buenos Aires, 7 de junio de 2023

A los Miembros de la Junta Comunal 10

Mauro Pedone, Ubaldo Mascali, Fernando Moya, Daniela Mesplede,

Teresa Poquet, Daniel Paladini, Yanina Arias.

Visto:

– Que los vecinos del barrio de Versalles gozan de muy pocas ofertas culturales.

– Qué el Centro Cultural Versalles no tiene un espacio físico propio donde desarrollar las actividades, lo hace en la escuela EE. UU. contando con horarios y espacios muy acotados cuando no hay alumnos. – -Qué a pocos metros existe un predio abandonado que pertenece al Ministerio de Educación, pero no hace uso de él.

La Asamblea del Consejo Consultivo Comunal 10 realizada el 29 de mayo aprobó solicitar a la Junta Comunal 10 que gestione ante quien corresponda a la brevedad la siguiente propuesta:

A) Tramitar para ubicar al Centro Cultural Versalles en un espacio propio con la finalidad de desarrollar actividades culturales B) Tramitar el predio ubicado en el pasaje La Diligencia 6257 entre las calles Bruselas y Roma para tal función C) Formar una Comisión integrada por el presidente de la Junta Comunal Mauro Pedone, el Juntista de Cultura Ubaldo Mascali, el Juntista en Educación Fernando Moya y el coordinador del Centro Cultural Pablo Corti, con el fin de desarrollar en dicho lugar (punto B) un espacio público, comunitario, recreativo educativo, histórico y cultural, un polo de atracción y esparcimiento que los vecinos de Versalles y de la Comuna puedan compartir.

Saludo atte.

Secretaría Administrativa y legal CCC10 Claudio Velaz (coordinador)

Anteproyecto 2024: Refugios o lugares cubiertos destinado al resguardo de peatones

Fundamentos. Los usuarios de transportes de pasajeros se encuentran desprotegidos de la lluvia y de toda inclemencia climática por la falta de refugios mientras esperan la llegada de los colectivos.

Basado en la ley 4221/12 y la Resolución 219/21 Paradas seguras de bases urbanas, el CCC10 solicita la construcción de refugios para paradas de colectivos cumpliendo las normas vigentes.

Objetivos: mejorar la infraestructura de transporte y seguridad para todos aquellos que estén esperando abordar su próximo colectivo

Ubicación: Rivadavia y Manzoni, Colectora Gral. Paz entre Nogoyá y Beiró

Beneficiarios: los vecinos de la Comuna 10

Anteproyecto 2024: Buscando mejorar el medioambiente en Floresta

Fundamentación

Visto que existe en la Comuna 10 un polo industrial y comercial ubicado en el barrio de Floresta. Que proliferan talleres y locales, algunos que respetan las leyes de la ciudad y otros que no están habilitados, están clandestinos. Que con el nuevo Código Urbanístico se demolieron casas antiguas y se construyeron talleres y locales sin habilitación. Qué se produjeron hacinamiento para trabajar y basura que desborda los contenedores. Que hay falta de higiene y la recolección de residuos se ve sobresaturado. Que lo antedicho conlleva el deterioro de los servicios de la zona en cuestión. Que el nivel de fibras actúa contra la salud provocando contaminación ambiental.

Acciones

Solicitar al ente de control de la CABA que inspeccione y regularice la actividad y las construcciones que no responden a las normas y reglamentaciones vigentes sobre aspectos edilicios y habilitaciones de comercios y talleres, condiciones laborales y de salud, higiene y limpieza y seguridad.

La intervención efectiva de tránsito para regular la circulación y el estacionamiento de micros.

Solicitar a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad el relevamiento de los comercios y talleres instalados sobre la zona del APH

Solicitar al Ministerio de Espacio Público e Higiene para colocar un lugar de acopio para que los recicladores urbanos puedan retirar de los talleres el excedente de tela

Se sugiere como insumo de conocimiento las experiencias de la provincia de Córdoba, Rafaela y Provincia de Buenos Aires.

Objetivos:

Ordenar el tema de la basura

Regular el tema ambiental de los talleres y su legalización

Recuperar los deshechos de telas que provienen de una de las industrias más contaminantes Acondicionar las telas para su reutilización

Beneficiarios: vecinos de la Ciudad y empresas que podrán disponer de los residuos textiles.

Secretaría Administrativa y Legal

Consejo Consultivo Comunal 10