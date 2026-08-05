Cine y solidaridad, en el Corralón de Floresta
CINE EN EL CORRALÓN
Este documental de Mauricio Albornoz Iniesta recrea la experiencia de un maestro rural y sus alumnos quienes crean canciones para visibilizar la problemática ambiental de su entorno.
La película recorrió festivales internacionales recibiendo varios premios y nace desde el amor y la convicción de que las infancias tienen algo urgente que decir.
Tenemos la responsabilidad de escucharlos.
¡Les esperamos en el Corralón!
Sábado 8, a las 17,30 hs
Recibimos colaboraciones para Acción PSC, para personas en situación de calle:
Alimentos no perecederos:
Fideos
Yerba
Tomate en lata ó puré
Azúcar / Cacao/ Té/ Mate cocido
Aceite
Elementos de higiene:
Jabón de tocador
Máquinas de afeitar
Papel higiénico
Asamblea Barrial de Floresta