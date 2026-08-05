5 de agosto de 2026

NOTAS RELACIONADAS

peña

Peña de Las Comadres y los Kusis, en el Parque Avellaneda

La Bocina 5 de agosto de 2026
pequeño william

“Pequeño William” vuelve a escena, en el Teatro del Pueblo

La Bocina 5 de agosto de 2026
vista

Taller para mejorar la vista, en el Barrio Kennedy

La Bocina 5 de agosto de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

comisarios

La Ciudad distinguió a comisarios generales

La Bocina 5 de agosto de 2026
peña

Peña de Las Comadres y los Kusis, en el Parque Avellaneda

La Bocina 5 de agosto de 2026
cine

Cine y solidaridad, en el Corralón de Floresta

La Bocina 5 de agosto de 2026
pequeño william

“Pequeño William” vuelve a escena, en el Teatro del Pueblo

La Bocina 5 de agosto de 2026