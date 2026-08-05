Cine y solidaridad, en el Corralón de Floresta

CINE EN EL CORRALÓN

Este documental de Mauricio Albornoz Iniesta recrea la experiencia de un maestro rural y sus alumnos quienes crean canciones para visibilizar la problemática ambiental de su entorno.

La película recorrió festivales internacionales recibiendo varios premios y nace desde el amor y la convicción de que las infancias tienen algo urgente que decir.

Tenemos la responsabilidad de escucharlos.

¡Les esperamos en el Corralón!

Sábado 8, a las 17,30 hs