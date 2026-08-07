En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación fue del 2,9% en julio, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño.

El dato representó una aceleración de 1,1 puntos porcentuales respecto de junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) había registrado una variación del 1,8%.

Con este resultado, los precios acumularon un aumento del 19,4% entre enero y julio, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,2%.

Recreación y cultura fue la división que más subió durante el séptimo mes del año, con un incremento del 5,8%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los paquetes turísticos durante las vacaciones de invierno.

Le siguió Restaurantes y hoteles, con un alza del 5,3% y una incidencia de 0,59 puntos porcentuales sobre el nivel general. La variación se explicó por los aumentos en las tarifas de alojamiento por motivos turísticos.

Transporte, en tanto, avanzó un 3,1% y aportó 0,35 puntos porcentuales al indicador. En este caso, incidieron los ajustes en los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo.

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 2,7%, debido principalmente a las subas de los alquileres y los ajustes en las tarifas eléctricas.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento del 1,9% y sumó 0,33 puntos porcentuales al IPC porteño. Dentro de esta división se destacaron las subas de Verduras, tubérculos y legumbres, que alcanzaron el 9%, y de los productos lácteos, con un 2,2%.

En conjunto, Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Recreación y cultura explicaron 2,11 puntos porcentuales de la inflación mensual.

El informe oficial señaló además que los bienes aumentaron un 1,4% y los servicios, un 3,8%. En la comparación interanual, acumularon incrementos del 28,3% y del 36,1%, respectivamente.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el próximo jueves 13 de agosto, a las 16, el IPC nacional correspondiente a julio.

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