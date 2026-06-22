Presentan “Matar al comisario”, documental sobre el Anarquismo argentino

A partir de un episodio real, este libro se interna en la historia del anarquismo argentino, en sus pasiones, dilemas y fantasmas, y muestra hasta qué punto la violencia política, la represión estatal y la construcción del mito forman parte de una misma trama. Matar al comisario reconstruye un capítulo central de la historia argentina y vuelve sobre una pregunta incómoda y demasiado actual: ¿qué hace una sociedad con su violencia, sus héroes y sus muertos?

Sus autores, Jorge Consiglio, Paula Brecciaroli e Iñaki Echeverría, conversarán con Facundo Pastor.

Será el Jueves 25 de junio, 18:30 h., en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal (Costa Rica 4568, CABA), con entrada libre y gratuita, hasta ocupar la capacidad de la sala.

Transmisión en vivo por el canal de YouTube (FCEArgentina).

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