La Ciudad suma 12 nuevos Bares Notables

La Ciudad de Buenos Aires suma doce nuevos Bares Notables que son parte de la identidad de sus barrios y de la historia porteña. El reconocimiento se formalizó durante un encuentro en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, donde se entregaron los diplomas a El Portuario, Josephina’s Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar. Con estas incorporaciones, el catálogo quedó integrado por 90 Bares Notables.

“Los Bares Notables guardan la historia de Buenos Aires y también la historia personal de los vecinos. Son refugios de la memoria que valoramos, son nuestros cafés de la esquina y mucho más. Los reconocemos por eso y por su valor, porque son parte de la esencia de sentirnos porteños y eso también suma a la Ciudad más linda del mundo” , sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los establecimientos fueron incluidos por decisión de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, que evalúa las postulaciones y reconoce aquellos espacios que se destacan por su antigüedad, su arquitectura, su relevancia cultural o su vínculo con la historia y la identidad de los barrios porteños.

“Muchos creían que estos espacios ya eran Bares Notables porque forman parte de la vida de sus barrios y son reconocidos por quienes los frecuentan. A partir de ahora, ese valor también cuenta con un reconocimiento formal que permite seguir preservando y difundiendo su historia”, dijo la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes junto al ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

Durante el encuentro también se presentó La Ruta de Los Notables, una serie documental que recorre algunos de los cafés más representativos de Buenos Aires y recupera sus historias, sus personajes y el patrimonio cultural que representan.

La producción fue realizada por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), a través de la Cámara de Bares, con el apoyo de Mecenazgo y el auspicio de la Fundación Santander. Dirigida por Samir Bitar y con producción general de Manuel Ernesto Sierra, incluye episodios dedicados a La Poesía, El Federal, Confitería La Ideal, Café de García, Petit Colón, Café Cortázar, Almacén y Bar Lavalle, Margot, La Ópera, Hipopótamo y La Giralda.

“Los Bares Notables expresan la esencia cultural de la Ciudad y, al mismo tiempo, la identidad particular de cada barrio. El trabajo sostenido entre el sector público, el sector privado y la sociedad permitió fortalecer este programa y convertir a estos espacios en atractivos turísticos que son visitados por sí mismos”, señaló Camilo Suárez, presidente de la AHRCC.

La realización de la serie contó con el acompañamiento de Mecenazgo, el programa que promueve la participación del sector privado en el financiamiento de iniciativas culturales y contribuye al desarrollo de proyectos orientados a preservar y difundir el patrimonio de la Ciudad.

Como parte del encuentro, además, se anunció que el próximo 24 de septiembre se realizará una nueva edición de La Noche de los Bares Notables, con propuestas en distintos establecimientos de la Ciudad.

La lista de los 12 nuevos Notables:

▪️BAR CONDE: Conde 701 y Federico Lacroze, Colegiales.

▪️CAFÉ RIVAS: Estados Unidos 302, San Telmo.

▪️CONFITERÍA EL GRECO: Avenida Rivadavia 5353, Caballito.

▪️JOSEPHINA’S CAFÉ: Guido 1532, Recoleta.

▪️LA ORQUÍDEA: Avenida Corrientes 4101, Almagro

▪️LA ESCUELA: Manuela Pedraza 2803 y Vidal, Núñez.

▪️BAR PORTUARIO: Pinzón 102, La Boca.

▪️BOCA A BOCA: Avenida Benito Pérez Galdós 207, La Boca.

▪️BAR VÍA 71: Viamonte 1771, San Nicolás.

▪️LA ÓPERA: Avenida Corrientes 1799, San Nicolás.

▪️CAFÉ CORTÁZAR: José A. Cabrera 3797 y Medrano, Palermo.

▪️CAFÉ PLAZA: Avenida Rivadavia 4732, Caballito.

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