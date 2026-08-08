Peligro en Monte Castro: frente al Hospital Velez Sarsfield, un camión derramó oxígeno líquido

Un camión que abastecía al Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield sufrió la rotura de una válvula y derramó oxígeno líquido en la vía pública; por precaución se evacuó la cuadra y actuaron equipos especializados sin que se registraran heridos.

La alarma se encendió en la tarde del viernes cuando personal del hospital y vecinos advirtieron una densa nube blanca en la salida del centro asistencial, sobre la calle Elpidio González al 5100, entre Calderón de la Barca y avenida Lope de Vega. Por seguridad, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de toda la cuadra y el corte del tránsito en la zona inmediata.

Según la versión del conductor, al intentar cambiar un tanque se rompió una válvula del vehículo, lo que provocó la pérdida del contenido. La Policía de la Ciudad informó que se comunicó de inmediato con las autoridades del hospital para restringir el tránsito por el ala más cercana al siniestro y coordinar la respuesta.

Equipos de emergencias con trajes de protección nivel C inspeccionaron el camión y la escena. Bomberos, personal del SAME y brigadas especializadas trabajaron para asegurar el contenedor y ventilar la zona hasta neutralizar el riesgo. Las tareas incluyeron el aislamiento del área, la verificación de la integridad del equipo criogénico y la medición de gases; no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

El oxígeno líquido es oxígeno en estado criogénico, obtenido al enfriar el gas hasta temperaturas cercanas a los −183∘C. Aunque no es combustible, actúa como un potente comburente: en presencia de materiales orgánicos o sustancias fácilmente inflamables puede acelerar la combustión y aumentar el riesgo de incendios o explosiones.

Además, su manipulación exige recipientes especiales y protocolos estrictos, porque el contacto directo puede causar quemaduras por frío extremo y la liberación súbita de gas en espacios cerrados puede desplazar el oxígeno ambiental y provocar asfixia.

Por estas razones, el manejo y transporte de oxígeno líquido requiere equipos criogénicos certificados, válvulas y mangueras en condiciones óptimas, y personal capacitado para recargas y trasvases. En el operativo de Monte Castro, las autoridades destacaron la importancia de la ventilación natural y de mantener a la población a distancia hasta la estabilización del contenedor.

El episodio reavivó la preocupación por la seguridad en el transporte de sustancias peligrosas en áreas urbanas. Hace pocas semanas, el 22 de julio, un derrame de ácido clorhídrico en Villa Crespo movilizó a Bomberos, SAME y la Brigada de Emergencias Especiales; aquel incidente dejó a tres personas bajo supervisión médica y obligó a evacuar sectores aledaños. Ambos sucesos subrayan la necesidad de controles preventivos más estrictos y de protocolos de coordinación entre empresas proveedoras, hospitales y organismos de emergencia.

Fuentes consultadas en el hospital señalaron que, ante la eventualidad de un corte de suministro, existen planes de contingencia para garantizar la atención de pacientes críticos, aunque la prioridad en este tipo de incidentes es siempre la seguridad de la población y del personal. Las autoridades locales anunciaron que se iniciará una inspección técnica del vehículo y de la empresa responsable del transporte para determinar causas y responsabilidades, y que se evaluará la revisión de procedimientos operativos para evitar repeticiones.

La evacuación y el operativo se levantaron una vez que los equipos confirmaron la contención del derrame y la normalización de las condiciones en la vía pública. El episodio no afectó la atención hospitalaria de manera significativa, pero dejó en evidencia la fragilidad de la logística de insumos críticos en entornos urbanos y la necesidad de reforzar controles y capacitación en el manejo de sustancias criogénicas.

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