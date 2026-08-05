Bomberos Voluntarios de Monte Castro busca una sede

El Consejo Consultivo se ocupará del Corralón de Floresta y de la… ¿nueva sede comunal?

Una Diputada, un Director, tres Juntistas y un Vecino charlan sobre las Comunas, en la sede comunal

Juntistas opositores de la Comuna 11, se quejan: "en la nueva sede, no hay espacio para la Junta Comunal y el Consejo Consultivo"