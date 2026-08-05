Una visita a la Sede Comunal 10 La Bocina 5 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/visita-a-la-sede-comunal.mp3 POPURRÍ XL – 05/08/26 Relacionado Vea también... Bomberos Voluntarios de Monte Castro busca una sede El Consejo Consultivo se ocupará del Corralón de Floresta y de la… ¿nueva sede comunal? Una Diputada, un Director, tres Juntistas y un Vecino charlan sobre las Comunas, en la sede comunal Juntistas opositores de la Comuna 11, se quejan: "en la nueva sede, no hay espacio para la Junta Comunal y el Consejo Consultivo" Post navigation Previous: Confirmado: León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre próximoNext: La delicada situación de Facundo Moyano, según Nancy Pazos NOTAS RELACIONADAS Nuevo horario del Centro de Jubilados “Abuelos de Villa Luro” La Bocina 31 de julio de 2026 La línea 181 cambió su recorrido La Bocina 30 de julio de 2026 Con el cuento del tío, robaron U$S 26.000; detenidos La Bocina 30 de julio de 2026