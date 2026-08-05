La delicada situación de Facundo Moyano, según Nancy Pazos La Bocina 5 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/facundo-moyano-nancy-pazos.mp3 POPURRÍ XL – 05/08/26 Relacionado Vea también... Justicia por Facundo Molares La cúpula del PRO se reunió con Moyano y Barrionuevo: "la inflación es un monstruo que devora a los que menos tienen", dijo Macri La cúpula del PRO se reunió con Moyano y Barrionuevo: “la inflación es un monstruo que devora a los que menos tienen”, dijo Macri FACUNDO CABRAL. Trovador de la vida Post navigation Previous: Una visita a la Sede Comunal 10Next: “Juego del tiempo” vuelve al Galpón de Guevara NOTAS RELACIONADAS La inflación CABA, en julio, casi llegó al 3% La Bocina 7 de agosto de 2026 Miles de policías, para frenar a miles de manifestantes; otro día de represión en el Congreso La Bocina 6 de agosto de 2026 No volvieron a trabajar, y no les pagan: se movilizan para reclamar por “Volver al Trabajo” La Bocina 6 de agosto de 2026