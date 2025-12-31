Detuvieron a un Policía de la Ciudad, acusado de matar a Gabriel González

Gastón Miño, oficial de la Policía de la Ciudad acusado de matar a Gabriel González en la Villa 20, fue detenido en el partido bonaerense de San Martín.

Gastón Miño, uniformado de la Comisaría Vecinal 8A, intervino durante los disturbios denunciados el 25 de diciembre en Chilavert y Araujo.

Conforme a las imágenes registradas por un video, uno de los agentes de esa seccional realizó un disparo de escopeta que mató a González.

Efectivos de la DDI San Martín realizaron un allanamiento y concretaron la detención del implicado, quien fue entregado a la Policía Federal para su alojamiento y se encuentra a disposición de la Justicia por el delito de homicidio agravado.

El informe preliminar de la autopsia indicó que la víctima falleció como consecuencia de una hemorragia interna y externa, tras sufrir lesiones en el tórax y abdomen.

La Policía de la Ciudad había señalado que se inició un sumario y uno de los oficiales fue pasado a disponibilidad.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

