No hay inflación, pero 2026 llega con aumentos de todo tipo y tenor

Desde el primer minuto de 2026, cambia el costo de diversos servicios. Energía, alquileres, combustibles, telefonía, transporte público y medicina prepaga son los rubros que encabezan los incrementos.

Los inquilinos con contratos aún regidos por el Índice de Contratos de Locación (ICL) enfrentarán en enero un aumento cercano al 36% anual, uno de los ajustes más elevados del mes.

Desde enero comenzará a aplicarse el nuevo esquema de subsidios energéticos, que implica una reducción gradual de la asistencia del Estado y un mayor traslado del costo real de la energía a los usuarios. En el primer mes del año habrá bonificaciones transitorias, pero el proceso de recomposición tarifaria continuará a lo largo de 2026. En términos prácticos, las boletas de electricidad y gas llegarán más caras, especialmente para los usuarios de ingresos medios y altos, en línea con la estrategia oficial de normalizar precios y ordenar las cuentas públicas.

El mes de enero también traerá aumentos en nafta y gasoil, impulsados por la actualización de impuestos específicos y la dinámica de los precios internacionales del petróleo.

En lo que a transporte se refiere, enero traerá aumento no sólo de los pasajes de colectivo, sino en la tarifa del subte que se va a $1259, al tiempo que habrá cambios también en la verificación técnica de los vehículos en el distrito bonaerense. A continuación, van 1 a 1 los descuentos en el sector del transporte:

Boleto de colectivos en CABA – En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,4%.

Boleto de colectivos en PBA – A partir del 1 de enero, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,5%.

Tarifa de subte – En CABA, también subirán las tarifas del subte. El pasaje subirá de $1206 a $1259 en enero. Mientras, el premetro valdrá $440,67.

VTV en la provincia de Buenos Aires – Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentarán el 16 de enero. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 21,8% más caros frente a los valores que rigen desde julio.

Las empresas de telefonía móvil, internet, TV paga y medicina prepaga aplicarán nuevos ajustes en enero, en un contexto de mayor libertad tarifaria. Los incrementos varían según la empresa y el plan, pero se suman al resto de los aumentos estacionales del inicio de año.

Relacionado