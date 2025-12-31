Durante la noche hubo casi un millón de usuarios sin luz

El penoso clásico del verano: con el calor extremo, volvieron los cortes de luz. Mientras el termómetro rondaba los 30° a las 11 de la noche, cerca de 40.000 usuarios de Buenos Aires y el AMBA no tenían luz, según la página del ENRE.

Luego esa cifra se amplió, y a las 4 de la mañana poco menos de un millón de clientes (920.000) estaban sin energía eléctrica.

Las zonas más afectadas fueron Almagro, Avellaneda, Berazategui y Parque Patricios, entre otros. Luego el sitio web del organismo quedó fuera de servicio, por lo que se desconoce el número exacto de damnificados.

La mayor parte de los inconvenientes se debió a interrupciones no programadas del servicio de media tensión, que afectaron a miles de hogares de manera simultánea tanto en barrios de la ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.

A las 6.30, el número descendió a 33.000.

Para el último día del año, se espera otra jornada sofocante.

Relacionado