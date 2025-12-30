“Adoptar no es ir de shopping a comprar chicos” La Bocina 30 de diciembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/12/lizzy-tagliani-adopcion.mp3 POPURRÍ XL – 30/12/25 Relacionado Continue Reading Previous: Mar del Plata, casi sin espacio para las playas públicasNext: Durante la noche hubo casi un millón de usuarios sin luz NOTAS RELACIONADAS No hay inflación, pero 2026 llega con aumentos de todo tipo y tenor La Bocina 31 de diciembre de 2025 Durante la noche hubo casi un millón de usuarios sin luz La Bocina 31 de diciembre de 2025 Mar del Plata, casi sin espacio para las playas públicas La Bocina 30 de diciembre de 2025