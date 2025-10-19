19 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

18-marcha a olivos

Caravana para reclamar por la aplicación de las leyes de pediatría, discapacidad y universidades

La Bocina 18 de octubre de 2025
25-ddiscapacidad

La Justicia ordena al gobierno de Milei restablecer todas las pensiones por discapacidad

La Bocina 17 de octubre de 2025
17-marcha andis

Novaresio le pide sensibilidad a los ministros (pero no a Milei)

La Bocina 17 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

06-tangoba

Milonga con los Campeones Mundiales de Tango, en la Casa de la Cultura

La Bocina 19 de octubre de 2025
05-comercios

En los comercios, no fue un feliz día: las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5%

La Bocina 19 de octubre de 2025
19-baldiviezo

Jonatan Baldiviezo, postulado para Defensor del Pueblo de la Nación

La Bocina 19 de octubre de 2025
Plazoleta-Amaya-en-Bs-As

MARIO ABEL AMAYA. Dar la vida por los derechos humanos

La Bocina 19 de octubre de 2025