Caen las ventas en súper, autoservicios y mayoristas; venden 15% menos que en 2023

El consumo masivo registró una caída del 1,6% interanual en mayo y una mejora de 0,1% con respecto al mes previo, según datos privados. Bajaron las ventas en supermercados, autoservicios y mayoristas.

A su vez, en el acumulado de los primeros cinco meses del año muestra un retroceso del 3%.

Los establecimientos definidos como “Supermercados de cadena” sufrieron la mayor contracción interanual con una baja del 4,2%, mientras que los “Autoservicios independientes” retrocedieron un 1,3% y los “Mayoristas” un 1,6%.

En contraste, el canal de “E-commerce” mantuvo un crecimiento sostenido del 29,9% interanual y las “Farmacias” incrementaron sus ventas un 2,3% en el mismo periodo. Cabe apuntar que el E-commerce sólo es el 5% del total.

Los datos surgen del último informe de la consultora Scentia.

La empresa utiliza una metodología basada en la colaboración censal de “scanning” y transmisión transaccional de más de 8.000 puntos de venta en todo el país.

El estudio abarca un universo que incluye a los “Big players” del sector, autoservicios, farmacias y plataformas de venta online, con el objetivo de obtener una “representación 100%” de las operaciones en las principales cadenas y una muestra estratificada para los comercios independientes.

En cuanto al análisis por rubros, la canasta de “Alimentación” mostró una leve suba interanual del 0,9%, impulsada principalmente por el desempeño en los canales independientes.

Por el contrario, los productos de “Limpieza de ropa y hogar” registraron la caída más pronunciada con un 8,2%, seguidos por los “Perecederos” con una baja del 6,5% y los artículos de “Desayuno y merienda” que descendieron un 5,4%.

Los rubros de bebidas mostraron signos positivos, con un incremento del 4,1% en “Bebidas con alcohol” y del 3,3% en “Bebidas sin alcohol”.

El escenario del consumo se desarrolla en un contexto macroeconómico donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril fue del 2,6%, acumulando un 12,3% en lo que va del año y un 32,4% de forma interanual.

A pesar de la leve mejora del 0,1% respecto a abril, el consumo general sigue por debajo de los niveles históricos. El informe concluye que, comparado contra la base de enero de 2023, “el mes de mayo está al 84,8% de consumo”.

Esta cifra refleja que, aunque se detuvo la caída mensual, el volumen total de ventas aún no recupera los niveles de años anteriores.

Fuente: Noticias Argentinas

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