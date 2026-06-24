Policías acuartelados acamparon en la Casa de Gobierno de Santa Cruz La Bocina 24 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/policia-santa-cruz.mp3 POPURRÍ XL – 24/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Caen las ventas en súper, autoservicios y mayoristas; venden 15% menos que en 2023Next: Hermano de Adorni: “si cae Manuel, cae el gobierno” NOTAS RELACIONADAS Hermano de Adorni: “si cae Manuel, cae el gobierno” La Bocina 24 de junio de 2026 Caen las ventas en súper, autoservicios y mayoristas; venden 15% menos que en 2023 La Bocina 24 de junio de 2026 FIFA insaciable: quiere cobrarle a los bares que transmiten los partidos La Bocina 23 de junio de 2026