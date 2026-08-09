El lunes 10 comienza el juicio a Pity Alvarez, por el asesinato de Cristian Díaz

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 ratificó hoy que el juicio oral contra el músico Cristian “Pity”Alvarez comenzará el próximo lunes 10 de agosto, una decisión que coincide con la postura del fiscal Sandro Abraldes, y que se confirmó pese a un pedido de la defensa para suspenderlo.

Alvarez está acusado de haber asesinado a Crisitan Díaz en el barrio Samoré de Villa Lugano, en julio de 2018. Esta semana, su defensa había pedido que se suspendan las audiencias que fijó el tribunal hasta que se resuelvan los recursos que presentaron contra esa decisión. Según su postura, el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación impediría avanzar con el proceso.

Sin embargo, el fiscal Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27, se opuso al pedido: “La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso“, puntualizó en su dictamen, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Además, mencionó que en los últimos meses, el acusado llevó adelante recitales y entrevistas, lo que permite descartar “no solo la alegada imposibilidad de afrontar el juicio, sino también, que su realización pueda poner en riesgo su salud física o mental”.

“Es que, en realidad, la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido”, aclaró.

EL CASO

Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por su estado de salud.

A su vez, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y una amiga en noviembre de 2016.

Por entonces, el acusado era evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) y por peritos designados por su defensa. A comienzos de este año, el fiscal Abraldes había ratificado que un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el imputado “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”.

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