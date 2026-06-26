Dos escuelas de Villa Soldati sufren cortes de luz, desde hace casi un mes

En la Escuela Infantil N° 4 y la Escuela N° 19 DE 19 “José Martí”, del barrio Ramón Carrillo en Villa Soldati, hace casi un mes que sufren cortes de luz y agua, por lo cual debieron suspender las clases en varias ocasiones.

Lo denunció la legisladora Maru Bielli, en su cuenta de X.

Según la legisladora, “este problema se repite año tras año y una vez más, son los vecinos del sur de la Ciudad, quienes quedan relegados y sin respuestas ante necesidades básicas”.

La comunidad educativa está solicitando un generador eléctrico hasta tanto se normalice el suministro por parte de Edesur, para poder volver a dictar clases en condiciones normales. Mientras tanto los estudiantes pierden días de clases y los comedores no pueden garantizar la comida caliente en pleno invierno.

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