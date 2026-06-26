Anunciaron un nuevo aumento del subte: ya supera los $ 1.600 La Bocina 26 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/aumenta-el-subte.mp3 POPURRÍ XL – 26/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Dos escuelas de Villa Soldati sufren cortes de luz, desde hace casi un mesNext: Pese a la cautelar, el gobierno porteño echó a feriantes de la calle Perú NOTAS RELACIONADAS Después de la denuncia, La Garganta Poderosa desplazó a Nacho Levy La Bocina 26 de junio de 2026 “Falta GNC en las estaciones, porque todo el gas de Vaca Muerta se exporta” La Bocina 25 de junio de 2026 Diputados libertarios cantaron “Adorni no se va” en el recinto La Bocina 25 de junio de 2026