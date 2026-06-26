Pese a la cautelar, el gobierno porteño echó a feriantes de la calle Perú La Bocina 26 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/feriantes-peru-y-av-de-mayo-echados.mp3 POPURRÍ XL – 26/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Anunciaron un nuevo aumento del subte: ya supera los $ 1.600Next: Se estrena “Manuelita, mi casa es el mundo” en el Teatro Regio NOTAS RELACIONADAS Primer trasplante renal pediátrico en conjunto, entre dos hospitales de la Ciudad La Bocina 25 de junio de 2026 La Legislatura distingue a los historiadores Boragno y Alposta La Bocina 24 de junio de 2026 Macri anunció que irá por la reelección en 2027 La Bocina 23 de junio de 2026