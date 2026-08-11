Asamblea de Endeudados, en Floresta
¿NO PODÉS PAGAR TUS DEUDAS?:
Como vos somos millones
¿Cuánto de tu sueldo se va en pagar la tarjeta de crédito y otras deudas? ¿Te alcanzan los ingresos para pagar tus deudas?
No es trata de un problema individual como dice el Gobierno, es una situación que cada vez más trabajadores atravesamos por las políticas económicas actuales,
Y como somos muches, es hora de que nos organicemos.
Por eso te esperamos este VIERNES 14 DE AGOSTO A LAS 18 HS en Gaona 4660, en la Casona Histórica del Corralón de Floresta , para que se escuche nuestra voz.
La salida es colectiva.
Asamblea Barrial de Floresta