16 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

07-policia ciudad

Nueva cúpula de la Policía de la Ciudad

La Bocina 15 de diciembre de 2025
05-super

Pese a la baja del consumo, la inflación CABA en noviembre fue de 2,4%

La Bocina 10 de diciembre de 2025
10-legislatura

Arrancó la nueva Legislatura porteña

La Bocina 10 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

15-trabajo

En 21 meses de Milei, cerraron más de 20.000 empresas; se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo

La Bocina 16 de diciembre de 2025
15-macri en paso a nivel irigoyen

Macri en Villa Luro: visitó la obra del paso bajo nivel Irigoyen

La Bocina 16 de diciembre de 2025
16-nicole veron

El gobierno porteño echó a la “policía hot” por conducta indecorosa

La Bocina 16 de diciembre de 2025
Dante-Gebel

Dante Gebel, ¿el nuevo candidato mediático?

La Bocina 15 de diciembre de 2025