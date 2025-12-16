Macri en Villa Luro: visitó la obra del paso bajo nivel Irigoyen

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, visitaron en Villa Luro los avances del Paso Bajo Nivel Irigoyen (entre Yerbal y Bacacay, Comuna 10). Se trata de un bajo nivel de doble mano que hará el entorno más seguro, más accesible y mejor iluminado que además, eliminará la vía como barrera urbana.

El proyecto tiene como objetivo brindar mayor seguridad para conductores, peatones y ciclistas, evitando los incidentes a los que están expuestos en los cruces a nivel, al mismo tiempo que aumenta la fluidez del tránsito, poniendo fin a las demoras vehiculares producidas por la barrera.

El Paso Bajo Nivel Irigoyen ofrecerá una mayor conectividad entre ambos lados de las vías. También reducirá la contaminación ambiental, al disminuir el ruido y la emisión de gases que generan los autos, colectivos y camiones detenidos en espera.

