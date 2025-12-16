16 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

Dante-Gebel

Dante Gebel, ¿el nuevo candidato mediático?

La Bocina 15 de diciembre de 2025
h3n2

En Europa volvieron los barbijos, para frenar la gripe H3N2

La Bocina 15 de diciembre de 2025
14-curas villeros en lujan

“En los barrios populares siguen faltando cloacas, e integración socio urbana”

La Bocina 14 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

15-trabajo

En 21 meses de Milei, cerraron más de 20.000 empresas; se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo

La Bocina 16 de diciembre de 2025
15-macri en paso a nivel irigoyen

Macri en Villa Luro: visitó la obra del paso bajo nivel Irigoyen

La Bocina 16 de diciembre de 2025
16-nicole veron

El gobierno porteño echó a la “policía hot” por conducta indecorosa

La Bocina 16 de diciembre de 2025
Dante-Gebel

Dante Gebel, ¿el nuevo candidato mediático?

La Bocina 15 de diciembre de 2025