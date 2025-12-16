En 21 meses de Milei, cerraron más de 20.000 empresas; se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo

Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros veintiún meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 20.134 casos (30 por día) .

. En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 4.851 empleadores.

En término relativos, el sector más afectado es el de “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 12,3% en el total de empleadores.

En el mismo período, se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,85%), más de 419 puestos por día.

puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,85%), más de 419 puestos por día. El sector “Administración Pública” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo , con una disminución de 88.342 trabajadores.

, con una disminución de 88.342 trabajadores. En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-16,2%) .

. Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros veintiún meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,6% del total de los casos (20.053 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,4% (81 casos).

Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 69,44% de la pérdida de empleo (-195.105 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -85.879 casos, explicando el 30,56% del total. En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.587.868, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.988.321.

CEPA – Centro de Economía Política Argentina

