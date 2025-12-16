Pitu Salvatierra aclara: “no tengo 20 millones, debo 20 millones” La Bocina 16 de diciembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/12/pitu-salvatierra-tengo-deudas.mp3 POPURRÍ XL – 16/12/25 Relacionado Continue Reading Previous: En 21 meses de Milei, cerraron más de 20.000 empresas; se perdieron casi 300.000 puestos de trabajoNext: Alertan por el cierre de miles de kioscos NOTAS RELACIONADAS “El ministro Caputo es un estúpido” La Bocina 18 de diciembre de 2025 “La reforma laboral contradice a la Constitución Nacional” La Bocina 18 de diciembre de 2025 Marcha de jubilados: fuerzas de seguridad reprimieron con camiones hidrantes La Bocina 17 de diciembre de 2025