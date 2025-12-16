18 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

23-toto caputo

“El ministro Caputo es un estúpido”

La Bocina 18 de diciembre de 2025
24-trabajo

“La reforma laboral contradice a la Constitución Nacional”

La Bocina 18 de diciembre de 2025
17-marcha de jubilados

Marcha de jubilados: fuerzas de seguridad reprimieron con camiones hidrantes

La Bocina 17 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

23-toto caputo

“El ministro Caputo es un estúpido”

La Bocina 18 de diciembre de 2025
18-avellaneda

En la avenida Avellaneda hay muchas promociones, pero pocos clientes

La Bocina 18 de diciembre de 2025
24-trabajo

“La reforma laboral contradice a la Constitución Nacional”

La Bocina 18 de diciembre de 2025
17-corredor verde del oeste

Macri insiste con el soterramiento del Sarmiento: desaparecerían las estaciones Floresta y Villa Luro

La Bocina 17 de diciembre de 2025