“Luz de fuego”: la fogata de San Pedro y San Pablo, en Parque Avellaneda

Luz de Fuego: Fogata de San Pedro y San Pablo. Una celebración que recupera una de las tradiciones populares más antiguas y vigentes: la fogata de San Pedro y San Pablo, también conocida como fogata de San Juan. En torno al fuego, símbolo de encuentro, renovación y comunidad, la actividad invita a compartir una experiencia colectiva que mantiene viva una práctica cultural transmitida de generación en generación. El sábado 27, de 15 a 23 h en Chacra de los Remedios, (Av. Directorio y Av. Lacarra). Se suspende por lluvia.

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