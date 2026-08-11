A 25 años de su estreno, “Moulin Rouge!” vuelve a la pantalla grande

25 AÑOS DE MOULIN ROUGE!

Miércoles 12 de agosto – 20.30 hs

CINE YORK

(Juan Bautista Alberdi 895, Olivos)

*Entrada no arancelada. Acceso por orden de llegada. Capacidad limitada*

Hace veinticinco años, Baz Luhrmann demostró que el musical todavía podía reinventarse. Con Moulin Rouge! convirtió el exceso en una forma de emoción, mezcló ópera con pop, melodrama con videoclip y construyó una de las grandes historias de amor del cine contemporáneo. “La gente me pregunta de qué trata Moulin Rouge!“, recordó el director años después. “Y siempre respondo lo mismo: trata sobre la verdad, la belleza, la libertad y, por encima de todas las cosas, el amor”. A veinticinco años de su estreno, Cine York celebra esta obra irrepetible con una función especial para volver a descubrir una película que nunca dejó de creer en el poder del cine para contener su propia historia y enamorarnos de ella una y otra vez.

El gran guiñol de Baz Luhrmann sigue siendo un sueño fastuoso y pop. Veinticinco años después, cada uno de sus planos parece haberse levantado como una Capilla Sixtina del cambio de siglo. Una obra que no existe sin Resnais, sin Vincenzo Bellini, sin Kurt Cobain, sin Madonna, y que no solo los cita: los absorbe, los devora y los convierte en diamantes de un mundo donde el artificio encuentra su forma más verdadera. El musical que más ama a los musicales canta ópera, enamora con Kiss, saluda a Méliès y entiende que cada referencia, antes que un guiño es una araña radiactiva que le devuelve al cine sus superpoderes. Lo extraordinario no es que Moulin Rouge! siga deslumbrando; es que debajo de toda esa maquinaria imposible todavía late una historia de amor capaz de rompernos el corazón.

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