“La situación actual de Milei, es parecida a la de De la Rúa en 2001” La Bocina 11 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/cachanovsky-milei-y-delarua.mp3 POPURRÍ XL – 11/08/26 Relacionado Vea también... 19 y 20 DE DICIEMBRE DE 2001. La rebelión de los excluídos La obsesión de Milei, el equilibrio fiscal, también fue prioridad para De la Rúa Pablo Grillo: citaron a declarar al gendarme que disparó; su estado actual 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001. Piquetes, cacerolas y dirigentes escondidos Post navigation Previous: A 25 años de su estreno, “Moulin Rouge!” vuelve a la pantalla grandeNext: “La ley de desalojo express profundiza la crisis de vivienda” NOTAS RELACIONADAS “La ley de desalojo express profundiza la crisis de vivienda” La Bocina 11 de agosto de 2026 Masiva protesta por boletas de luz de $ 1.500.000, en el Partido de la Costa La Bocina 11 de agosto de 2026 Quitaron el descuento del 50% para los que usen SUBE, y hagan combinaciones La Bocina 11 de agosto de 2026