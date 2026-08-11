“La ley de desalojo express profundiza la crisis de vivienda”

La Ing. Eva Koutsovitis explica uno de los aspectos más graves del proyecto aprobado en el Senado: los desalojos exprés.

La ley reduce a 3 días el plazo de intimación por atraso en el alquiler, habilita la rescisión del contrato y permite iniciar el desalojo.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, lo lleva a un proceso sumarísimo y habilita una restitución anticipada del inmueble.

¿Lo más grave?

El juez puede resolver en 5 días y una familia puede perder su vivienda antes de que exista una sentencia firme.

Sin protección para los hogares inquilinos y sin garantizar una alternativa habitacional, esta medida profundiza la emergencia habitacional.

No es justicia: es desprotección.

No es orden: es desalojo exprés.

Eva Koutsovitis

Presidenta de UP CABA y El Movimiento

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