Masiva protesta por boletas de luz de $ 1.500.000, en el Partido de la Costa La Bocina 11 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/protesta-por-luz-cara-en-el-partido-de-la-costa.mp3 POPURRÍ XL – 11/08/26 Relacionado Vea también... Trabajadores tomaron la dirección del Hospital Garrahan, por descuentos en salarios de hasta $ 500.000 Corte de luz afectó a casi 500.000 usuarios de Edesur Alquilar es un lujo: por dos ambientes piden $ 500.000 Más de 10.000 chicos de escuelas públicas se quedaron sin vacantes "gracias" a la inscripción on line: protesta en la Defensoría Post navigation Previous: Quitaron el descuento del 50% para los que usen SUBE, y hagan combinacionesNext: A 25 años de su estreno, “Moulin Rouge!” vuelve a la pantalla grande NOTAS RELACIONADAS “La ley de desalojo express profundiza la crisis de vivienda” La Bocina 11 de agosto de 2026 “La situación actual de Milei, es parecida a la de De la Rúa en 2001” La Bocina 11 de agosto de 2026 Quitaron el descuento del 50% para los que usen SUBE, y hagan combinaciones La Bocina 11 de agosto de 2026