Masiva protesta por boletas de luz de $ 1.500.000, en el Partido de la Costa

Trabajadores tomaron la dirección del Hospital Garrahan, por descuentos en salarios de hasta $ 500.000

Corte de luz afectó a casi 500.000 usuarios de Edesur

Alquilar es un lujo: por dos ambientes piden $ 500.000

Más de 10.000 chicos de escuelas públicas se quedaron sin vacantes "gracias" a la inscripción on line: protesta en la Defensoría