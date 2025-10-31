Trabajadores tomaron la dirección del Hospital Garrahan, por descuentos en salarios de hasta $ 500.000

Un grupo de trabajadores del hospital Garrahan tomó este mediodía la dirección médica en reclamo a descuentos de hasta $500.000 en los salarios.

Según la protesta, la medida afectó los ingresos de enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal, lo que motivó a que la representación sindical en el hospital la acción de lucha. Exigen una respuesta por parte de Mariano Pirozzo, director del hospital puesto por el gobierno nacional. Desde la cúpula del Garrahan admitieron el recorte y lo justificaron por ausencias por huelgas en horas de trabajo.

“Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores”, recogió elDiarioAR de una de las trabajadoras.

“Tenemos conocimiento de más de cien descuentos a compañeros que han estado en las distintas acciones de lucha estos meses. Han descontado desde $200.000 a más de $500.000 dependiendo de los salarios. Es un descuento brutal”, precisó Maximiliano Bares, trabajador del hospital.

“Los descuentos son brutales por ejercer el derecho a huelga, sobre todo a trabajadores que no llegan a fin de mes, que son madres solteras y que no pueden pagar el alquiler”, cuestionó Alejandro Lipco, delegado por ATE en el hospital.

El Garrahan atraviesa una crisis económica y de funcionamiento desde que el Gobierno dejó de actualizar el presupuesto pese a la inflación. El conflicto recrudeció en los últimos meses con paros y movilizaciones, que derivaron en la sanción de una ley de emergencia por parte del Congreso.

La norma, vetada por Javier Milei pero aprobada en insistencia por dos tercios de ambas cámaras parlamentarias, estipula la actualización de los salarios así como presupuesto para infraestructura. El Gobierno la promulgó la semana pasada pero decidió no aplicarla por entender que afecta el déficit cero y quedó a tiro de denuncias judiciales por no cumplir con la Constitución Nacional.

“Se trata de un accionar violento y extorsivo, absolutamente inadmisible en un hospital público y de referencia pediátrica nacional y regional”, consideraron las autoridades Garrahan en un comunicado publicado en sus redes sociales donde acusaron a los gremios de ATE y APyT. “El accionar violento surge porque el Consejo de Administración aplicó descuentos por días no trabajados durante los paros recientes, cumpliendo la normativa vigente y la política de presentismo que rige para todo el personal”, señala el texto de los directivos.

Según el Consejo de Administración, “el presupuesto del hospital está garantizado, los bonos remunerativos para el personal se mantienen y todas las obras anunciadas por más de 30 mil millones de pesos, adquisiciones de equipamiento y tecnología avanzan con financiamiento propio, resultado de una administración moderna, eficiente y transparente”.

Fuente: ElDiarioAr

