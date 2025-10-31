La Ciudad homenajeó a los policías caídos en cumplimiento del deber

La Ciudad rindió homenaje a los “policías caídos en cumplimiento del deber” y destacó el ejemplo de quienes ofrendaron sus vidas al servicio de la comunidad.

“Hoy es uno de esos días en los que el deber nos llama a recordar con gratitud la memoria de estos héroes”, dijo Jorge Macri esta mañana frente al monumento que rinde honor a los policías y bomberos de la Ciudad fallecidos en actos de servicio, en avenida Bullrich y Cerviño, Palermo. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Diego Ariel Casaló. También participaron familiares y amigos de los policías homenajeados.

​Jorge Macri lamentó la pérdida de tres agentes de la Policía de la Ciudad en el último año. Remarcó que esos hechos “interpelan” a la sociedad, “más cuando uno de ellos fue abatido en la Provincia de Buenos Aires”, agregó sobre el caso del oficial mayor Alexis Leguizamón, asesinado el 1° de junio en José C. Paz durante un enfrentamiento armado con dos delincuentes que intentaron robarle a él y a su familia.

“Le volvemos a pedir a los demás gobiernos, en particular al de la Provincia de Buenos Aires, que cumplan con su responsabilidad de cuidar a todos los ciudadanos, también a nuestros policías. Desde la Ciudad hacemos nuestra parte, pero ese esfuerzo no sirve si no trabajamos en conjunto con el mismo compromiso y con una decisión política que esté a la altura del momento“, advirtió Macri.

Señaló que resulta inaceptable que quienes “cuidan a los ciudadanos sean víctimas de la falta de conducción política”, y sostuvo que es esencial implementar una tarea de coordinación real entre las autoridades responsables.

Los otros dos policías que murieron fueron el comisario mayor Enrique Mattiauda, baleado en el cuello por un delincuente en Villa Lugano, y el principal Claudio Álvarez, fallecido en un accidente de tránsito en San Cristóbal durante una emergencia.

El ministro de Seguridad, Horacio Gimenez, sostuvo: “Cuando la sociedad lo necesita, el policía honra su juramento: proteger y servir, incluso en las circunstancias más difíciles. Y en ese instante decisivo, la persona detrás del uniforme elige estar presente; elige proteger; elige ser el escudo frente al peligro y preservar la vida de otro ser humano”.

El 31 de octubre es el Día de los Caídos de la Policía de la Ciudad en recuerdo del fallecimiento del inspector Christian Manuel Lescano y del oficial Julio Alejandro Gómez, ocurrido ese día de 2017 durante un enfrentamiento con delincuentes.

