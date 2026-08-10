GRAF4650. MADRID, 23/11/2017.- Manifestantes convocados por varios colectivos sociales, como Cáritas y la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados (Faciam) y acompañados de una batucada, han marchado esta mañana entre la Puerta del Sol y Ópera coreando "La vivienda es un derecho, no es un regalo", con motivo de las 40.000 personas que no tienen un hogar en España y cada día ven como a ese drama se añade la indiferencia de una sociedad que les estigmatiza y les identifica con delincuentes o drogadictos