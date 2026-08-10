Última entrega de la historia del Arroyo Maldonado, su entubamiento, y el nacimiento de la avenida Juan B. Justo.

En el número anterior se anunció que el 9 de julio de 1937 se iba a inaugurar el primer tramo de la Avenida Juan B. Justo. El día posterior, el periódico publicaba “A las 10 horas se había congregado en esa arteria y la intersección con la calle Nazca una gran cantidad de personas, muchas atraídas por la importancia de la obra …y otras respondiendo a la invitación de la Federación Socialista de la Capital a sus afiliados para concurrir a rendir homenaje al Dr. Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista…estaban presentes los Diputados Nacionales y Concejales. A la hora mencionada, un nutrido grupo inició el recorrido por la flamante Avenida hasta llegar a Santa Fe, donde iniciaron el regreso a Nazca. El Centro Socialista de Saavedra, puso una nota pintoresca con la realización de un desfile de 20 automóviles, colectivos que conducían a niños y jóvenes que militan la Federación Juvenil. Afiliados repartieron postales con el retrato de Juan B. Justo y volantes que detallaban la vida del leader. Por la tarde se realizaron carreras de sortijas en el campo de deportes de la Asociación de Cultura Florencio Sánchez. Los ganadores iniciaron el desfile seguidos de una veintena de jinetes a la usanza de nuestros campesinos. Fueron muy aplaudidos, por la noche se quemaron fuegos artificiales…”

Se fue pavimentando por tramos. El último fue desde Segurola a la Avenida General Paz. El 9 de mayo de 1950 se abrió la licitación para terminar las obras en los años 1953/4. La pavimentación de la Avenida permitió una buena comunicación entre los barrios por donde corría la traza, ya no se cruzaba en bote como contaban los vecinos.

La Ordenanza N° 5272 del 9 de junio de 1934 determinó que se iba a llamar Juan Bautista Justo a la vía resultante del entubamiento del Arroyo Maldonado. Por un Decreto N°1920 del 26 de enero de 1950, pasó a llamare 17 de octubre desde Santa Fe hasta la General Paz. A la caída del gobierno, en 1955, volvió a llamarse Av. Juan B. Justo

Quien fue Juan B. Justo

Viene de una familia acomodada de origen italiano. Su apellido original era Giusto. En el siglo XVII pasa a España, Gibraltar, donde el apellido se castellaniza. Dos hermanos vienen a Buenos Aires, uno se va a Corrientes, Goya. De esa rama nace el que fuera presidente Agustín Pedro Justo (nace el 26/2/1876), primo segundo de Juan Bautista. El otro hermano se queda en Buenos Aires y es su bisabuelo.

Juan Bautista nació el 28 de junio de 1865, hijo de Juan Felipe y Aurora Castro, Su padre era administrador de estancias. Se separan, y su mamá es quien se ocupa de la crianza, y es quien le da impulso intelectual a su personalidad. Lo hace estudiar en el Colegio Nacional, y es atraído por la medicina. Para costearse los estudios trabaja de cronista parlamentario para el diario La Prensa, donde debe informar sobre los famosos debates de la enseñanza laica, sus primeros contactos con la política. Se casa con una inmigrante rusa, Mariana Cherkoff, que muere en el parto de su séptimo hijo, en 1912. En 1920 se vuelve a casar con una muchacha 20 años menor, Alicia Moreau, graduada de médica en 1914, quien le sobrevive, falleciendo centenaria, en 1987. El sociólogo Juan C. Portantiero dijo: “estas mujeres marcaron su personalidad, la madre muy intelectual, su primera esposa militante feminista y Alicia una importante líder feminista”.

Por razones de espacio no se puede detallar su intensa vida. Se gradúa con medalla de oro en 1888. Viaja recién graduado a Austria, Francia, Suiza, y Alemania, y a su regreso dictó una conferencia : “La práctica de la cirugía antiséptica”. Hasta ese momentos había muy poca asepsia en las operaciones, y era la mayor causa de muerte. Su práctica médica sorprendía a médicos y jóvenes estudiantes. Su vida política fue opacando el gran brillo de su profesión de médico.

Fundó el diario La Vanguardia, empeñando su medalla de oro que le entregó la Facultad de Medicina. En 1898, el Dr. Justo dictó las bases para fundar las cooperativas obreras de consumo que funcionó en Méjico 2070. El lema era “La cooperación libre es la defensa del consumidor”. Falleció el,8 de enero de 1928. Una multitud acompañó sus restos. Se sabe que fue el Partido Socialista quien le pide a la Municipalidad que todas las veredas de la Av. Juan B. Justo sean de color rojo. En la plazoleta del cruce de la Av. Santa Fe y Juan B. Justo, existe un busto que recuerda al Dr. Justo.

Después de finalizados los trabajos, el Arroyo siguió provocando inundaciones; y las autoridades estuvieron tratando de buscar una solución. Se analizó sobre la viabilidad legal de la ocupación del subsuelo de los lugares cercanos por donde atravesaba la Av. Juan B. Justo y la continuación, Av. Bullrich. También se hicieron estudios actualizados de la capacidad de descarga del Arroyo. Este estudio se desarrolló en un canal ubicado en el taller de laboratorio de hidráulica aplicada de 10, 50 de largo, 0.60 de ancho y 0,50 de alto con una pendiente de 0,0012, para determinar el comportamiento del Arroyo en caso de grandes lluvias. Otros estudios determinaron el coeficiente de arrastre que ocasionaban las columnas del conducto. Los diferentes estudios continuaron, y surgió el Plan Hidráulico del Gobierno de la Ciudad. Se decidió por la construcción de Reservorios. Estos iban a estar ubicados cerca de los arroyos, bajo calles de poca circulación, plazas, estadios y zonas linderas a las vías del ferrocarril. Se pensó concretarla en el 2.003. El llamado a licitación fue en el 2.002. Las obras iban a ser rápidas. Eso duplicaba la capacidad de contener las lluvias en zonas inundables a bajo costo, y generarían poco impacto ambiental. Eran lagunas reguladoras iban a ubicarse debajo del Club Atlanta, capacidad de 105.000m3, Cancha de All Boys capacidad de 40.000m3, y Plaza Martín Rodríguez capacidad 48.000m3. Los reservorios son grandes cilindros de hormigón conectados en forma subterránea con los arroyos entubados o con sus afluentes que corren debajo de las zonas inundadas. En caso de lluvia copiosa, el agua que el arroyo no puede soportar, la desvía hacia el tanque reservorio. Pasado el temporal, y cuando ya cesaron las lluvias, 3 bombas hidráulicas vacían el tanque y pueden esperar una nueva tormenta. El tiempo de desagote estará entre las 10 y 24 horas. Los reservorios permiten contener el agua y soportar presiones de la tierra sin dañarse. Pueden tener 35 metros de profundidad, 16 metros de diámetro y una pared de 0,50 a 1, 50 de espesor. Este sistema era utilizado en Francia y Holanda. Poseían un sistema circular de lavado que evitaba la acumulación. En una reunión de vecinos damnificados, se le dieron explicaciones de las ventajas de los reservorios, esas explicaciones se le dieron a los vecinos de Villa Pueyrredón, La Boca, Villa Crespo, Belgrano y en el Centro de Gestión y Participación N° 10. Se llamó a Licitación Pública en octubre de 2001, para construir 11 reservorios. Pero el tema no fue fácil, era polémico y había una pelea judicial. El Defensor del Pueblo, Antonio Brailovsky (hoy fallecido), presentó un recurso de amparo: El gobierno no presentó los estudios de impacto ambiental según lo establecía la Ley. Abel Fatala, integrante del gobierno porteño, dijo: “hacemos responsable a Braislovsky por las demoras y sus consecuencias”. No se concretaron estas obras.

Otra propuesta fue construir un lago llamado Pacífico donde estuvieron las ex. Bodegas Giol que se conectarían con el Arroyo y así evitar que la zona de Palermo se inundase.

El Gobierno de la Ciudad hace unos años, me obsequió mucha bibliografía de estos estudios, imposibles de volcarlos aquí. Fue porque sabían mi interés en el tema y por mis trabajos publicados. Esto me llenó de alegría y agradecimiento.

Del libro “Túneles Aliviadores del Maldonado” que me obsequiaron, se encuentra detallado cual fue la solución definitiva: El Plan Director de Ordenamiento Hidráulico que hizo un estudio importante sobre el drenaje de toda la ciudad. Se hizo una recopilación y análisis de antecedentes, nueva cartografía, levantamientos topográficos, caracterización geológica, estudios hidrogeológicos, estudios de modelación matemática de la red de desagües y estudios socioeconómicos y urbanísticos ambientales.

Se obtuvo un préstamo N° 4117 del Banco Mundial. Se adjudicó al Consorcio integrado por las empresas consultoras Halcrow (Inglaterra, Argentina y EE.UU). Los trabajos comenzaron en 2001 y concluyeron 2006. La Empresa ganadora de la licitación fue la empresa constructora italiana GHELLA Spa, que se especializa en la excavación de subterráneos que viene trabajando desde 1894 con esa tecnología de avanzada.

Se construyeron dos túneles de 6, 90 metros de diámetro, uno corto y uno largo. Una obra de descarga y bombeo permite la descarga conjunta de ambos túneles de alivio al Río de la Plata, a través de un canal de salida, e incorporando una instalación con tres bombas para vaciar los túneles durante trabajos de mantenimiento. Tres cámaras de ventilación, una para el túnel 1 y dos para el túnel 2.

El túnel corto llega desde la desembocadura hasta la calle Niceto Vega, (4.565 metros) y pozo número 2. El túnel largo llega hasta la calle Cuenca (9.850 metros) . En el lugar hay unas edificaciones que delatan el final del túnel donde está el pozo número 3. El pozo número 1 está en el lugar de descarga y bombeo de ambos túneles. Para perforar los túneles se trajo una tunelera Tunnel BoringMachine) marca Lovat, diámetro de excavación 7,90 metros, largo total de la excavadora 75 metros. (hay más datos)

Se puede decir que después de concluir estos trabajos de los túneles aliviadores no se inundó más (no se inundó más…). Puede pasar que con estas lluvias tan torrenciales, que dura pocos minutos pueda provocar alguna inundación, pero es solo muy ocasional.

Es probable que si se hubiera concretado el proyecto de Bernardino Rivadavia de hacer un canal navegable conectándolo con el Riachuelo, otra hubiese sido la historia. Siempre queda mucho para contar pero lo dejamos aquí recordando 2 tangos que evocan al Maldonado:

Susana Boragno

FOTOS: ARCHIVO SUSANA BORAGNO

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