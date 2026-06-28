HISTORIA DEL ARROYO MALDONADO. 4° parte

En la nota anterior se contó el problema que se presentó, cuando el entubamiento llegó a la zona con el cruce de los ramales el Trencito de Versalles y el ramal Sáenz Peña -Villa Luro. Este último no fue realmente un conflicto, porque había dejado de funcionar cuando se electrificó el Trencito porque le sacó mucha clientela.

Sumado a esto que se estaba construyendo la Av. General Paz, y esto implicaba construir un puente para cruzarla, dado que no lo podía hacer a nivel. Su servicio era escaso, y en 1938/9 dejó de circular. El cruce con el ramal del Trencito implicó que O.S.N. debía hacer una tapada superior para su paso. Todo se solucionó y el Trencito siguió circulando.

A esa altura de la calle Ruiz de los Llanos, se construyó un conducto aliviador en el curso superior del Arroyo. El primer tramo fue del Maldonado hasta Rivadavia y por la calle Basualdo, desde Rivadavia hasta el Arroyo Cildañez, que es capaz de derivar un caudal que supera los 120 m3/segundo. Tiene una longitud total de 2.276,29 metros, dividido en tres tramos de características y dimensiones diferentes a saber:

a) Desde el Maldonado hasta Directorio es un conducto circular de hormigón simple de 5, 80 metros y un espesor de pared de O,50 metros construido en túnel y de una longitud de 2.333, 53 metros. En este tramo está ubicado el cruce con la cloaca máxima de la Avenida Rivadavia y cruza las vías del F.C.Oeste, hoy Sarmiento.

b) Desde Directorio hasta Tandil es un modelo semicircular de hormigón simple con base armada de 7.50 metros de diámetro, construido en túnel de 133,56 metros de largo.

c) Desde Tandil hasta su desembocadura en el Cildañez, altura calle Remedios, es un modelo especial semicircular de hormigón armado de 7.50 metros de diámetro, construido en zanja abierta de un largo total de 112,20 metros.

La pendiente es uniforme en toda la longitud del aliviador es de 0, 00102. Tiene obras accesorias como bocas de registro, bocas de acceso y ventilación. Este canal aliviador fue una obra de gran envergadura realizada por la firma GEOPE y sigue funcionando en perfecto estado. La construcción duró 433 ½ días útiles, habiéndose trabajado en un solo turno de obreros desde el día 24/6/1937 hasta el 6/12/1937 y con dos turnos desde esa fecha hasta el día 6/2/1939, cuando se finalizó.

Este canal aliviador favorecía al Barrio de Versalles, Liniers, Villa Luro. Cuando llovía en exceso, aliviaba, pero perjudicaba a la zona de Mataderos que por entonces era poco poblada, pero le llevaba el problema de la inundación. Para solucionar este problema, tuvo que encarar las obras de entubamiento del Ciudades, recién la pudo solucionar en la década del 60.

Finalizando el tema de la construcción hay que decir que todas las obras del entubamiento se vieron perjudicadas por las recurrentes lluvias intensas que afectaban muchas veces los trabajos ya realizados, se inundaba el obrador, no se podía correr el agua del cauce. Como se hacían a cielo abierto, el agua destruía los encofrados, etc. Si bien se conocen como obras de entubamiento, OSN las titulaba en sus informes como “Los Desagües Pluviales de la Capital” porque transversalmente se iban construyendo conductos de desagüe al Arroyo y así encarar todos los trabajos de la Ciudad.

El recorrido se dividió en tramos y fueron distintas las empresas que lo realizaron a través de los contratos firmados. El último tramo de Segurola a las Líneas del Municipio, fue realizado por la Empresa Contratista Siemens Schuckert S.A. Las obras finalizaron hasta 20 metros más allá de la General Paz, que fueron construidas por Vialidad Nacional. Según dijo O.S.N., esta prolongación tuvo por objeto identificar las Avdas. Juan B. Justo y General Paz, con la calle Gaona, en jurisdicción de la Provincia de

Buenos Aires, constituyendo esta última arteria la proyectada ruta que unirá a la Capital Federal con el territorio de La Pampa. Las obras se finalizaron en febrero de 1942.

Historia sobre las baldosas

Una vez entubado el Arroyo en su totalidad, se hizo el piso y el contrapiso, para luego incorporarlo a la vía pública de la Ciudad. No se construyó de una vez, se hizo por tramos. En planos de otros tiempos, se podía observar unas calles laterales a ambos lados del Arroyo, que fueron tomando diferentes nombres: Felipe Arana, Almería, Godoy Cruz; llegando al Oeste, las calles se llamaban Murature, De Elía, que algunas veces se la podía confundir con Gaona. El Maldonado había dejado de ser visible, ya no se veían

a los chicos jugando dentro del cauce, y las casas frentistas y cercanas al Arroyo se empezaron a valorizar.

En el fichero de calles municipales se encuentra abundante información sobre la Avenida. Por la ordenanza N° 5.272 del 19/6/1930 se denominó “Juan Bautista Justo” a la vía resultante. Por un decreto N° 1920 del 26/1/1950 pasó a llamarse “17 de Octubre”, en los tramos desde la Avenida Santa Fe hasta Ruiz de los Llanos y desde Álvarez Jonte hasta el límite del Municipio. Pero desde el 12/10/1955 volvió hasta su primitiva denominación. En el año 1964, se realizaron estudios para la construcción de un puente carretero que uniera la Av. Juan B. Justo y la Perito Moreno, a la altura de la calle Irigoyen, cruzaba la Av. Rivadavia, pero este proyecto no se concretó.

Por un decreto N° 9.862/67 se llamó a concurso para construcción de un puente viaducto sobre la Av. Córdoba y las vías del Ferrocarril San Martín. Este puente tuvo defectos en su estructura por fallas de cálculo, y fue sometida varias veces a su reparación y cerrándose por un determinado tiempo, causando molestias a los que circulaban por la Avenida. Se llamó puente Reconquista. En estos últimos años, se hicieron importantes obras en el trazado ferroviario del Ferrocarril San Martín, se elevaron las vías y permitieron anular una cantidad de barreras que obstaculizaban la circulación vial. Una de esas barreras fue la de la Av. Córdoba, que mejoró notablemente la circulación de ese cruce, se tiró abajo el defectuoso puente. Es una obra de excelente factura y muy beneficiosa para la población.

Inicio de las obras de la Av. Juan B. Justo

La arteria se comenzó a pavimentar desde la Avenida Santa Fe hacia el Oeste, en la misma dirección como se fue entubando. En su superficie se habían formado grandes yuyales, lomos de tierra, depósitos de basuras. Eran frecuentes los insistentes reclamos de los vecinos de los barrios perjudicados, que reclamaban el inicio de obras.

En el diario La Nación del 4/4/1937, se informaba: “resuelto definitivamente los inconvenientes respecto a la pavimentación…el Intendente Mariano de Vedia y Mitre ha dispuesto por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas que mañana se inicien los trabajos necesarios para dotar de nuevo pavimento la flamante arteria en las 46 cuadras que componen su recorrido desde Santa Fe a Bolivia… se dividirá en 6 tramos, adjudicándose los trabajos pertinente a otras empresas y acotándose plazo de finalización de las tareas “antes del 9 de julio” ya que se inaugurará la arteria completamente pavimentada…Las medidas de la Avenida será de 25, 80 metros de ancho en toda su extensión, la pavimentación central y laterales de granitullos y asfalto artificial construyéndose dos calzadas de 4, 90 mts cada una y dos centrales de asfalto artificial de 6,10 cada una separadas por un plantero longitudinal en todo su trazado de 1,80 mts de ancho…La superficie total de la calzada a pavimentar será de 148.300 m2, el resto de asfalto artificial). Costo total $2.000.000 …Trabajarán alrededor de 1.000 obreros, una vez terminada unirá una gran cantidad de barrios suburbanos…”.

Hoy, la Avenida ha cambiado sus características. Los canteros centrales resultaban un estorbo. El doble tipo de pavimento, unagastada calzada con pozos en los laterales, con empedrado desparejo hacían a esta vital Avenida, una circulación difícil. Habíamos olvidado como era primitivamente. Después se hizo una nueva pavimentación, permitiendo un tránsito más ligero. Luego vino el Metrobús. El tránsito es más ágil para los colectivos que disponen de un carril único. Los autos y camiones tienen reducidos sus carriles y el tránsito es más lento.

La inauguración

El jueves 8 de julio de 1937. La Nación publicó: “Será inaugurada mañana el primer tramo de la Av. Juan B. Justo como adhesión a la celebración de la efeméride…el Intendente Municipal declarará habilitada la Avenida…los trabajos se realizaron en 75 días. Las Sociedades de Fomento se adhirieron con diversos programas a los festejos… Se proyectaba inaugurar el segundo tramo Nazca – Segurola “cuando las obras de entubamiento lo permitan…”

En el próximo número, continuará la última parte del Maldonado.

Susana Boragno

FOTOS: ARCHIVO SUSANA BORAGNO

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