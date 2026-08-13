La Bocina N° 456 – Agosto 2026 La Bocina 13 de agosto de 2026 1 minute read 456 - Agosto 2026 OTRAS EDICIONES DE LA BOCINA EN VERSIÓN DIGITAL Relacionado Vea también... Caída del consumo: en agosto, se vendió menos que en julio, y que en agosto’24 La Bocina N° 432 – Agosto 2024 La Bocina N° 420 – Agosto 2023 La Bocina N° 384 – Agosto 2020 Post navigation Previous: Feinmann, preocupado por la cantidad de empleos que se perdieronNext: Visita y charla sobre la Chacra de Monte Castro y las Invasiones Inglesas NOTAS RELACIONADAS La Bocina N° 455 – Julio 2026 La Bocina 25 de julio de 2026 La Bocina N° 454 – Junio 2026 La Bocina 18 de junio de 2026 PERIODISMO BARRIAL. Más cerca de”La Voz del Rioba” que de “Citizen Kane” La Bocina 7 de junio de 2026