“¿Qué está haciendo el gobierno, para recomponer las relaciones con Brasil?” La Bocina 13 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/esteban-paulon-brasil.mp3 POPURRÍ XL – 13/08/26 Relacionado Vea también... Dr. Atienza: “llevará dos décadas recomponer el sistema de salud pública” “El gobierno está haciendo sufrir a los discapacitados” Cuando La Libertad Avanza proponía romper relaciones con el Vaticano PLAZA FALCÓN. “Estamos haciendo lo que nos pidieron los vecinos” Post navigation Previous: Cuidado con la violencia digital de género NOTAS RELACIONADAS Cuidado con la violencia digital de género La Bocina 13 de agosto de 2026 Casi 6 millones de personas están registradas como “morosas” La Bocina 13 de agosto de 2026 Paro universitario, por recomposición nacional y fondos para becas y hospitales La Bocina 12 de agosto de 2026